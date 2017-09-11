И после смерти: Евтушенко входит в число претендентов на Нобелевскую премию

Хотя присуждать награду должны только живым авторам, в истории "нобелевки" уже был случай посмертного награждения.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Советский и российский поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся в апреле этого года, входит в число претендентов на получение Нобелевской премии по литературе по мнению букмекерских контор, сообщает Sputnik Беларусь.

Имя лауреата Нобелевской премии по литературе этого года назовут в первую неделю октября. Победитель получит денежный приз, памятную медаль и выступит с программной речью на приеме в Стокгольме в декабре.

© Sputnik. РИА Новости Евгений Евтушенко: медовый месяц в Абхазии

Среди всех фаворитов букмекеров в этом году есть только один русскоязычный автор — поэт Евгений Евтушенко, которого не стало в апреле 2017 года.

Евтушенко уже много лет называли одним из возможных русских претендентов на премию — начиная с 1980-х годов. По разным данным и воспоминаниям, против награждения поэта всегда выступал другой автор и лауреат премии Иосиф Бродский из-за их плохих отношений.

Хотя присуждать награду должны только живым авторам, в истории "нобелевки" уже был случай посмертного награждения: в 1931 году премию получил шведский поэт Эрик Аксель Карлфельдт, также скончавшийся за несколько месяцев до такого высокого признания.

Среди главных фаворитов на Нобелевскую премию по литературе опять называют японца Харуки Мураками, а также канадку Маргарет Этвуд и кенийца Нгуги Ва Тхионго.