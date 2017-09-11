МЧС Луганской республики откроет учебный центр в Абхазии

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния принял участие в празднованиях, посвященных 222-ой годовщине столицы Луганской Народной Республики - города Луганск, которые прошли 9 сентября 2017 года.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Луганские спасатели намерены организовать в Абхазии учебный центр, в котором будут проходить практические занятия сотрудников МЧС Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния встретился с главой ЛНР Игорем Плотницким и министром чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий республики, генерал-лейтенантом службы гражданской защиты Сергеем Иванушкиным.

"В Луганской Народной Республике высоко ценят сложившиеся взаимоотношения с нашей страной и нашим ведомством в частности. Луганчане с большой благодарностью относятся к помощи, которую оказала Абхазия в разгар конфликта на Донбассе: вывоз беженцев, доставка гуманитарной помощи", — сказал по итогам поездки в ЛНР Лев Квициния.

В ходе встречи глав МЧС Абхазии и ЛНР обсуждался также вопрос о заключении договора о двухстороннем сотрудничестве, который позволит расширить работу по обмену опытом, информацией, проведению совместных учений.