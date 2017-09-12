Очередная магнитная буря ожидается на Земле в среду 13 сентября

После очередной вспышки на Солнце произошел мощный корональный выброс – это повлияет и на геомагнитное поле Земли.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Очередная геомагнитная буря начнется на Земле в среду, ученые ей прогнозируют достижение второго-третьего уровня силы из пяти, передает Sputnik Бедарусь.

Последняя мощная вспышка на Солнце произошла в воскресенье 10 сентября. После нее у звезды произошел корональный выброс огромной массы энергии, что повлияет и на Землю.

Итог необычной активности солнца – геомагнитные бури на Земле. По расчетам ученых, очередная буря произойдет в среду 13 сентября и достигнет по мощности второго-третьего уровня из пяти. Исследователи полагают, что в эти дни на Солнце может произойти новая вспышка.

Серия вспышек на Солнце началась на прошлой неделе и привела уже к нескольким магнитным бурям на планете. Максимальный уровень активности достигался 8 сентября – такой сильной геомагнитной бури не было в последние 12 лет.

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