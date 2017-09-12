Эрдоган о поставках С-400: Турция внесла первый взнос России

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Глава Турции заявил, что первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400 Анкара уже внесла, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

"Наши друзья уже подписали (соглашение) по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин (президент РФ Владимир) Путин решительно настроены по этому вопросу", — сказал Эрдоган журналистам по прибытии из Казахстана 10 сентября.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.