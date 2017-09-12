iPhone 8 и iPhone 8 Plus будут самыми прочной и водо- и пыленепроницаемыми за всю десятилетнюю историю смартфона. А новый iPhone X включает систему разблокировки с распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. С мартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки представила компания Apple во вторник, сообщает РИА Новости.

Презентация новинок Apple проходит в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park.

Как и ожидалось, новый девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки. Динамики смартфонов стали на 25% громче iPhone 7. Объем памяти гаджетов составит 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

REUTERS/Stephen Lam Компания Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Аппарат оснащен процессором A11 и более совершенными, чем у его предшественников, начинкой для фото- и видеосъемки. iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены в трех светах: Silver, Space Grey и Gold (rose Gold).

В линейке смартфонов также появился iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино.

REUTERS/Stephen Lam Презентация нового смартфона iPhone X

"Мы представляем iPhone, который задаст тон на будущее десятилетие", — сказал Кук на конференции компании в новом Steve Jobs Theater в Apple Park.

Новинка будет выходить в корпусах Space Grey и Silver, как и iPhone 8; задняя панель iPhone X покрыта слоем стекла. Новый аппарат лишился рамки вокруг экрана, который теперь занимает всю переднюю поверхность аппарата. Стоимость смартфона достигнет 999 долларов.

Как рассказал о новинке вице-президент компании Филип Шиллер, новый девайс оснащен экраном OLED (organic light emitting diode) с диагональю 5,8 дюймов, и обладает самым высоким из всех смартфонов разрешением. Экран Super Retina поддерживает Dolby Vision, HDR10, а также технологию True Tone. Аппарат, как и анонсировалось, лишится кнопки "Домой" (Home), и получил функцию распознавания лица хозяина Face ID, которая заменит действовавший ранее Touch ID.

"Телефон узнает Ваше лицо. Даже если вы надели очки или отращиваете бороду, он узнает именно Вас!" — сказал Шиллер.

Apple также представила часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети. Новые функции также позволят загружать карты и пользоваться навигатором GPS без привязки к своему смартфону, а также скачивать музыку и слушать радио.

REUTERS/Stephen Lam Новые Apple Watch Series 3

Компании удалось сохранить прежний размер часов, но расширить их возможности за счет добавления в них миниатюрной электронной SIM-карты. Кроме того, в линейке Apple Watch Series 3 появятся золотой и серебряный корпуса, а также новые ремешки.

В США и еще восьми странах предзаказы на Apple Watch Series 3 с функцией сотового подключения по цене 399 долларов и 329 долларов без нее будут приниматься с 15 сентября. Продажи начнутся с 22 сентября. В эти же сроки продажи Apple Watch Series 3 без функции подключения к мобильной сети начнутся в 26 странах.