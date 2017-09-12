Компания Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. С мартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки представила компания Apple во вторник, сообщает РИА Новости.
Презентация новинок Apple проходит в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park.
Как и ожидалось, новый девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки. Динамики смартфонов стали на 25% громче iPhone 7. Объем памяти гаджетов составит 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.
Аппарат оснащен процессором A11 и более совершенными, чем у его предшественников, начинкой для фото- и видеосъемки. iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены в трех светах: Silver, Space Grey и Gold (rose Gold).
В линейке смартфонов также появился iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино.
"Мы представляем iPhone, который задаст тон на будущее десятилетие", — сказал Кук на конференции компании в новом Steve Jobs Theater в Apple Park.
Новинка будет выходить в корпусах Space Grey и Silver, как и iPhone 8; задняя панель iPhone X покрыта слоем стекла. Новый аппарат лишился рамки вокруг экрана, который теперь занимает всю переднюю поверхность аппарата. Стоимость смартфона достигнет 999 долларов.
Как рассказал о новинке вице-президент компании Филип Шиллер, новый девайс оснащен экраном OLED (organic light emitting diode) с диагональю 5,8 дюймов, и обладает самым высоким из всех смартфонов разрешением. Экран Super Retina поддерживает Dolby Vision, HDR10, а также технологию True Tone. Аппарат, как и анонсировалось, лишится кнопки "Домой" (Home), и получил функцию распознавания лица хозяина Face ID, которая заменит действовавший ранее Touch ID.
"Телефон узнает Ваше лицо. Даже если вы надели очки или отращиваете бороду, он узнает именно Вас!" — сказал Шиллер.
Apple также представила часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети. Новые функции также позволят загружать карты и пользоваться навигатором GPS без привязки к своему смартфону, а также скачивать музыку и слушать радио.
Компании удалось сохранить прежний размер часов, но расширить их возможности за счет добавления в них миниатюрной электронной SIM-карты. Кроме того, в линейке Apple Watch Series 3 появятся золотой и серебряный корпуса, а также новые ремешки.