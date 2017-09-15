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Баллистическая ракета

Япония заявила, что КНДР запустила баллистическую ракету в ее сторону

CC0
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Новая ракета КНДР пролетела 3700 километров и достигла высоты в 770 километров. Ракета с дальностью полета в 3700 километров с запасом способна достичь американского острова Гуам, если будет выпущена из КНДР в юго-восточном направлении.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Ракета КНДР в пятницу утром пролетела через территорию Японии и упала в удаленности 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо, сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, предает РИА Новости.

"Выпущенная КНДР ракета с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японии и упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо", — сказал он на пресс-конференции.

Высота полета баллистической ракеты составила около 800 километров, а дальность — порядка 3700 километров, заявил Ёсихидэ Суга.

Жители Северной Кореи на берегу реки Ялу
© REUTERS/ Aly Song
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Южная Корея произвела пуск собственной баллистической ракеты "Хёнму-2", как только стало известно об очередном ракетном испытании в КНДР.

"Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты "Хёнму-2" в направлении Японского моря", — заявили в объединенном комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Южнокорейская ракета пролетела 250 километров, то есть такое же расстояние, как и до места пуска ракеты в КНДР в районе пхеньянского аэропорта Сунан.

Это не первый за последнее время запуск баллистической ракеты. Утром 29 августа КНДР провела похожий пуск: ракета, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Позднее КНДР подтвердила, что испытала баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Затем 3 сентября КНДР провела испытания ядерного боезаряда, в отношении которого военные специалисты склоняются к мнению, что это была водородная бомба.



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