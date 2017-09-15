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Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы. Архивное фото

Продленные индивидуальные санкции ЕС против РФ вступили в силу

© Sputnik. Владимир Сергеев
Новости
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Ранее Совет ЕС подтвердил продление индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. Эти санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. В Официальном журнале Евросоюза опубликовали решение ЕС о продлении до 15 марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, после публикации в журнале санкции официально вступают в силу, сообщает РИА Новости.

В четверг Совет ЕС официально подтвердил продление индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. Как говорилось в сообщении Совета, оценка ситуации не позволила изменить санкционный режим. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Из списка были исключены фамилии четырех человек, которых уже нет в живых. Кроме того, как сообщал Совет ЕС, в связи со слиянием трех юридических лиц, фигурировавших в "черном списке", эти лица из него были исключены, а юрлицо, образованное при слиянии, добавлено «для сохранения санкций на существующем уровне».

Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины — руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В последний раз список был расширен 4 августа, когда в него попали три человека, в том числе замглавы Минэнерго, и три юрлица из России из-за скандала вокруг поставки в Крым турбин производства компании Siemens.




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