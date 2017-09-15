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Баллистические ракеты в Пхеньяне

Генсек НАТО призвал к глобальному ответу на запуск ракеты КНДР

© AP Photo. Wong Maye-E
Новости
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Утром КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к глобальной реакции на очередной пуск КНДР баллистической ракеты, говорится в его Twitter, сообщает Sputnik Эстония.

"Ракетный пуск КНДР – это еще одно дерзкое нарушение резолюций ООН и серьезная угроза международному миру и безопасности, требующая глобального ответа", — написал генсек Североатлантического альянса.

Утром КНДР запустила баллистическую ракету из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.




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