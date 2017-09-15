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Ситуация на месте теракта в Лондоне, архивное фото

СМИ сообщают о возможной второй бомбе в метро Лондона

© Sputnik. Алекс Макнотон
Новости
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Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон перекрыта из-за инцидента со взрывом пакета в метро.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Полиция по-прежнему просит избегать район станции метро Парсонс-Грин в Лондоне,где произошел взрыв в метро, таблоид The Sun сообщает о "бомбе, смонтированной внутри пластикового ведра" и о том, что правоохранители "обнаружили и обезвреживают второе взрывное устройство", передает РИА Новости.

Взрыв в Лондоне
© Фото: metro.co.uk
Взрыв в поезде лондонского метро: есть пострадавшие

"Сотрудники экстренных служб все еще находятся на станции Парсонс-Грин. Мы продолжаем просить лондонцев избегать этого района. Другая информация последует после того, как будет проверена", — говорится в заявлении полиции.

Кроме этого таблоид сообщает о некоем "мужчине с ножом", которого преследуют правоохранители.

В настоящее время часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон перекрыта из-за инцидента, говорится на сайте столичной транспортной компании Transport for London. СМИ и пользователи соцсетей говорят о взрыве и наличии пострадавших, полиция эту информацию пока не подтверждает.

Станция Парсонс-грин (Parsons Green) расположена на "зеленой ветке" метро (District line), длина ветки составляет боле 60 километров, она проходит через весь город и насчитывает 60 станций. Сама станция Парсонс-грин находится в небогатом районе, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Он находится неподалеку от одного из самых дорогих районов города Челси.




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