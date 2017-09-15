Представитель Абхазии в Лондоне: информации о пострадавших пока нет

На станции "Парсонс-Грин" в метро Лондона произошел взрыв, часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции "Эрлс Корт" до станции "Уимблдон" перекрыта, сообщили британские СМИ в пятницу 15 сентября.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Никакой информации о пострадавших гражданах Абхазии в лондонском метро пока нет, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия представитель Абхазии в Лондоне Джордж Хьюит в пятницу 15 сентября.

"Причины взрыва в метро Лондона точно не известны, и я пока не обладаю информацией о том, есть ли среди пострадавших граждане Абхазии. Как только что-то удастся узнать, я сообщу", — прокомментировал ситуацию Джордж Хьюит.

Взрыв в метро Лондона произошел примерно в 10:30 утра. СМИ сообщают, что во время взрыва несколько человек получили ожоги.

Полиция Лондона подтвердила факт инцидента в своем Twitter и уточнила, что на месте происшествия находится сотрудники правоохранительных органов, но информации о пострадавших или погибших нет.

Пользователи соцсетей утверждают, что взорвалась сумка. Что конкретно в ней находилось, не сообщается.