16:59 15 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Взрыв в Лондоне

Представитель Абхазии в Лондоне: информации о пострадавших пока нет

© Фото: metro.co.uk
Новости
Получить короткую ссылку
24530

На станции "Парсонс-Грин" в метро Лондона произошел взрыв, часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции "Эрлс Корт" до станции "Уимблдон" перекрыта, сообщили британские СМИ в пятницу 15 сентября.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Никакой информации о пострадавших гражданах Абхазии в лондонском метро пока нет, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия представитель Абхазии в Лондоне Джордж Хьюит в пятницу 15 сентября.

Взрыв в Лондоне
© Фото: metro.co.uk
Взрыв в поезде лондонского метро: есть пострадавшие

"Причины взрыва в метро Лондона точно не известны, и я пока не обладаю информацией о том, есть ли среди пострадавших граждане Абхазии. Как только что-то удастся узнать, я сообщу", — прокомментировал ситуацию Джордж Хьюит. 

Взрыв в метро Лондона произошел примерно в 10:30 утра. СМИ сообщают, что во время взрыва несколько человек получили ожоги. 

Полиция Лондона подтвердила факт инцидента в своем Twitter и уточнила, что на месте происшествия находится сотрудники правоохранительных органов, но информации о пострадавших или погибших нет. 

Пользователи соцсетей утверждают, что взорвалась сумка. Что конкретно в ней находилось, не сообщается.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Хода нет!

    Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта с 19-го по 22-е сентября, сообщает Комитет госбезопасности республики.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Книжный экстремизм

    В Азербайджане спецслужбы изъяли более трех тысяч экземпляров книг, являющихся запрещенной к продаже религиозной литературой.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Арифметика ЕАЭС

    Правящая партия Армении выступает против создания комиссии по выходу из ЕАЭС и заявляет, что сама может легко посчитать выгоду от членства в союзе.

  • Ситуация в сирийском городе Алеппо
    Три плюс один

    Результатом переговоров по Сирии в Астане может стать запуск четвертой зоны деэскалации конфликта в сирийском Идлибе.

  • Пленарное заседание Госдумы РФ
    Чекисты и сторожа

    Чем занимались кандидаты в президенты Кыргызстана до того, как решили побороться за главный политический пост страны?

  • Учения Запад-2017 с 14 по 20 сентября на территории Беларуси и России
    Места в партере

    Главная интрига второго дня совместных белорусско-российских учений – на каких полигонах будут следить за их ходом Александр Лукашенко и Владимир Путин.

  • Голосование в Сейме, архивное фото
    Языковая удавка

    Латвийский сейм поддержал ужесточение наказания за нарушения в сфере государственного языка и циничное использование русской речи.

  • Толстая книга, архивное фото
    Книжные войны

    Военное ведомство Литвы сочло книги трех российских авторов фальсификацией истории страны и ограничило их попадание в библиотеки.

  • Здание ООН
    Обсудим позже

    ООН отложила рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи организации пункта о выводе иностранных войск из Приднестровья.

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Хода нет!

    Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта с 19-го по 22-е сентября, сообщает Комитет госбезопасности республики.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Книжный экстремизм

    В Азербайджане спецслужбы изъяли более трех тысяч экземпляров книг, являющихся запрещенной к продаже религиозной литературой.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Арифметика ЕАЭС

    Правящая партия Армении выступает против создания комиссии по выходу из ЕАЭС и заявляет, что сама может легко посчитать выгоду от членства в союзе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Самолет из бутылки
Как сделать самолет из бутылки
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia