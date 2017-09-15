Овечкин не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Александр Овечкин не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, говорится в сообщении на официальном сайте НХЛ, передает RT.
"Олимпиада у меня в крови, все знают, как сильно я люблю свою страну. С момента начала моей карьеры в НХЛ игроки всегда имели возможность выступить на Олимпийских играх", — сказал Овечкин.
Он отметил, что был разочарован решением Международного олимпийского комитета (МОК), Международной федерации хоккея (IIHF) и НХЛ, не сумевших найти компромисс в вопросе участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года.
"Нашим сборным не разрешают вызывать нас. Участие игроков НХЛ пошло бы на пользу Играм. Я всегда говорил, что ничто не остановит меня от участия в Олимпийских играх, но МОК, IIHF и НХЛ создали условия, при которых я не могу это сделать", — отметил хоккеист.
Овечкин поблагодарил президента "Вашингтона" Теда Леонсиса за поддержку и выразил надежду, что хоккеисты НХЛ смогут выступить на Олимпийских играх 2022 года.
Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что шансов на урегулирование вопросов участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года не осталось.