Овечкин не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не выступит на Олимпийских играх 2018 года, так как 4 апреля НХЛ официально объявила о запрете на участие игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Александр Овечкин не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, говорится в сообщении на официальном сайте НХЛ, передает RT.

"Олимпиада у меня в крови, все знают, как сильно я люблю свою страну. С момента начала моей карьеры в НХЛ игроки всегда имели возможность выступить на Олимпийских играх", — сказал Овечкин.

Он отметил, что был разочарован решением Международного олимпийского комитета (МОК), Международной федерации хоккея (IIHF) и НХЛ, не сумевших найти компромисс в вопросе участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года.

"Нашим сборным не разрешают вызывать нас. Участие игроков НХЛ пошло бы на пользу Играм. Я всегда говорил, что ничто не остановит меня от участия в Олимпийских играх, но МОК, IIHF и НХЛ создали условия, при которых я не могу это сделать", — отметил хоккеист.

Овечкин поблагодарил президента "Вашингтона" Теда Леонсиса за поддержку и выразил надежду, что хоккеисты НХЛ смогут выступить на Олимпийских играх 2022 года.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что шансов на урегулирование вопросов участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года не осталось.