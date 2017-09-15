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В Германии открыли представительство ТПП Абхазии

Чача и аджинджух: в Германии открыли представительство ТПП Абхазии

ТПП Абхазии
Новости
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Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Геннадием Гагулия находилась в Берлине с 12 по 14 сентября.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Амра Амичба. Официальное представительство ТПП Абхазии открылось в одном из фешенебельных районов деловой части Берлина, сообщила корреспонденту Sputnik вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава.

Представительство возглавил гражданин Германии Вольфганг Матцке. 

"Открытию представительства предшествовал многолетний переговорный процесс с государственными ведомствами ФРГ, а также регистрация представительства", — отметила Мерцхулава. 

На открытии представительства ТПП Абхазии 13 сентября были глава представительства ТПП Российской Федерации в Германии Сергей Никитин, известные представители бизнес-кругов Германии, ученые, депутаты Бундестага, журналисты, а также представители общественности. Абхазскую делегацию пришла поддержать полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба, проживающая в Берлине.

"Гостям показали снятый ТПП Абхазии фильм на немецком языке, который оживленно обсуждался и вызвал много вопросов. В качестве раздаточного материала была представлена печатная продукция на немецком языке", — сказала Мерцхулава.

В Германии открыли представительство ТПП Абхазии
ТПП Абхазии
В Германии открыли представительство ТПП Абхазии

После презентации гостям организовали фуршет с дегустацией абхазской вино-водочной продукции, аджинджухом

Накануне презентации делегация ТПП организовала в Потсдаме закрытый вечер для заинтересованных в сотрудничестве представителей немецких бизнес-кругов, посвященный презентации абхазской чачи "Ачара", на основе которой были приготовлены и представлены разные коктейли.

По словам вице-президента ТПП Тамилы Мерцхулава, абхазская делегация также приняла участие в вечере, посвященном российско-немецким экономическим отношениям.

Президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия на встрече с турецкими журналистами 2014 год
© Фото: ТПП РА
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"Российская Федерация является не только стратегическим, но и основным экономическим партнером Республики Абхазия. Абхазская делегация во главе с президентом ТПП Абхазии Геннадием Гагулия была представлена на вечере в качестве VIP-гостей", — подчеркнула Мерцхулава.

На вечере присутствовало более 80 приглашенных, которым был представлен фильм об Абхазии, ее экономическом и инвестиционном потенциале. 

"Фильм вызвал интерес у всех присутствующих, тем более что в вечере принимали участие граждане Германии, которые уже посещали Абхазию как в советский период, так и после признания ее независимости. Состоялся обмен мнениями по ведению бизнеса немецкими известными производителями на территории России и по двусторонним бизнес-отношениям российских предпринимательских кругов в ФРГ", — сказала Мерцхулава. 

Также в рамках вечера состоялась встреча президента ТПП Абхазии Геннадия Гагулия с заместителем главы Торгового представительства РФ в ФРГ Павлом Рубцовым.




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