Глава МОК просит владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на ОИ-2018

Ранее российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подтвердил, что не выступит на Олимпийских играх 2018 года из-за запрета НХЛ на участие игроков лиги в Олимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

СУХУМ 16 сен — Sputnik. С просьбой отпустить игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане обратился к владельцам клубов НХЛ президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Р-Спорт.

НХЛ ранее объявила, что не будет прерывать регулярный чемпионат на время Игр-2018, а вопрос участия игроков лиги в хоккейном турнире Олимпиады закрыт.

© Sputnik. Алексей Куденко Овечкин не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года

"Мне жаль игроков, потому что они хотели вернуться на Олимпиаду. Я разочарован, что НХЛ не позволила игрокам ехать в Пхенчхан. Это тяжело понять. Я хочу, чтобы некоторые из владельцев клубов НХЛ проявили свою признательность игрокам и позволили им участвовать в Олимпиаде", — сказал Бах.

В пятницу Александр Овечкин также заявил, что был разочарован решением Международного олимпийского комитета (МОК), Международной федерации хоккея (IIHF) и НХЛ, не сумевших найти компромисс в вопросе участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года.

"Нашим сборным не разрешают вызывать нас. Участие игроков НХЛ пошло бы на пользу Играм. Я всегда говорил, что ничто не остановит меня от участия в Олимпийских играх, но МОК, IIHF и НХЛ создали условия, при которых я не могу это сделать", — отметил хоккеист.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.