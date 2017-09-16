Меркель не увидела оснований для смягчения антироссийских санкций

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к "выстраиванию отношений".

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против ослабления санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.

По ее словам, российская инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины не является основанием для смягчения санкций.

© Sputnik. Владимир Сергеев Продленные индивидуальные санкции ЕС против РФ вступили в силу

"Должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем", — заявила Меркель в интервью медиагруппе Funke.

Она отметила, что российская инициатива об учреждении миссии ООН в Донбассе "интересно".

"В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — сказала канцлер.

Меркель также добавила, что не разделяет позицию лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера по поводу Крыма. По ее мнению, присоединение Крыма к России "противоречит международному праву".

Ранее Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к "выстраиванию отношений". Его поддержал кандидат в канцлеры от партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».