Магнитная буря на Земле достигла уровня G2

По прогнозам ученых, уже в воскресенье 17 сентября магнитная буря пойдет на спад и не превысит уровня G.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Из-за выбросов корональной массы на Солнце магнитная буря на Земле усилилась до второго уровня, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на американский Центр прогнозирования космической погоды (NOAA).

За последние десять дней на Солнце был зафиксирован ряд мощных вспышек, которые привели к магнитным бурям на планете.

"Геомагнитные условия – G2, умеренные из-за продолжающегося эффекта от высокоскоростного потока корональной дыры на Солнце", – говорится в сообщении центра.

Moderate G2 geomagnetic storm (Kp6)

Threshold Reached: 05:33 UTC

Follow live on https://t.co/Zkq26B89Y7 pic.twitter.com/VYrHGRN6ht — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) 16 сентября 2017 г.

По прогнозам ученых, уже в воскресенье 17 сентября магнитная буря пойдет на спад и не превысит уровня G (G-индекс — пятибалльная шкала силы магнитных бурь —ред.)