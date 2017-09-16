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Вспышка на Солнце, архивное фото

Магнитная буря на Земле достигла уровня G2

CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / Sun Unleashes Mid-level Flare
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По прогнозам ученых, уже в воскресенье 17 сентября магнитная буря пойдет на спад и не превысит уровня G.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Из-за выбросов корональной массы на Солнце магнитная буря на Земле усилилась до второго уровня, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на американский Центр прогнозирования космической погоды (NOAA).

За последние десять дней на Солнце был зафиксирован ряд мощных вспышек, которые привели к магнитным бурям на планете.

"Геомагнитные условия – G2, умеренные из-за продолжающегося эффекта от высокоскоростного потока корональной дыры на Солнце", – говорится в сообщении центра.

По прогнозам ученых, уже в воскресенье 17 сентября магнитная буря пойдет на спад и не превысит уровня G (G-индекс — пятибалльная шкала силы магнитных бурь —ред.)




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