Автогонщик из Абхазии завоевал серебро на кубке России Mitjet 2L

Шестой, заключительный этап Кубка России – 2017 Mitjet 2L, в котором успешно выступил абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава, завершился на Сочинском автодроме в субботу 16 сентября.

СУХУМ, 16 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава занял второе место на завершающем этапе Кубка России – 2017 по версии Mitjet 2L, об этом корреспонденту Sputnik рассказал Дмитрий Гвазава в субботу 16 сентября.

"Я стартовал с девятого места, моей задачей было обогнать Алексея Карачева, так как у нас было равное количество очков в чемпионате, и это была борьба за второе место. Мне удалось его обогнать, оторваться и контролировать отрыв. В итоге я приехал второй, и завоевал вице-чемпионство", — поделился успехами автогонщик.

Заключительный этапа кубка состоял из двух заездов, которые прошли в один день, добавил Гвазава. По его словам, первый заезд выдался сложным, было много аварий, в том числе, и с его участием.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гвазава о первой гонке на Кубке России по Mitjet: развернуло, пришел девятым

Столкновения на трассе во время первого заезда едва не отняли шанс на победу, и Гвазава пришлось начинать гонку с самого конца потока машин, что позволило ему занять только девятое место в первом заезде.

По рассказу гонщика, из-за этого он потерял 22 очка и сравнялся со своим главным соперником за серебро Алексеем Карачевем.

"Меня развернуло, пришлось прорываться с конца. В итоге из 20 машин я приехал девятым. Я был на 22 очка впереди Алексея Карачева, теперь очки сравнялись. Он будет стартовать с пятой позиции, я с девятой. Мне необходимо приехать первым, чтобы занять второе место в Чемпионате", — сказал Гвазава после первого заезда.

Шестой и заключительный этап Кубка России – 2017 Mitjet 2L, в котором успешно выступил абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава, завершился на Сочинском автодроме в субботу 16 сентября.