Звезды и любители в Лужниках: Россия призналась в любви к футболу

На грандиозном футбольно-музыкальным празднике на обновленном стадионе "Лужники" в преддверии ЧМ-2018 москвичи и гости столицы России показали, как они любят футбол.

Sputnik, Алексей Стефанов

В субботу на главной арене предстоящего Чемпионата мира по футболу – "Лужники" состоялся первый фестиваль под названием "Россия любит футбол". Более 10 тысяч футболистов-любителей в трех возрастных категориях от 16 лет и старше весь день играли на одиннадцати площадках "Лужников", сражаясь за кубок фестиваля. А в финале спортивного праздника лучшая команда – лидер любительского футбола, которая по праву стала называться "Россия любит футбол", сразилась с командой "Звезды любят футбол", в состав которой вошли футболисты сборной России, официальные лица и звезды шоу-бизнеса.

Много футбола и музыки

Официальное открытие фестиваля прошло под зажигательный танец шоу-балета "Тодес" и барабанное шоу Vasiliev Groove, после чего слово взял руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы олимпийский чемпион Николай Гуляев.

© Фото: из архива М.И. Испирян Несбывшаяся мечта Сухумского "Динамо"

"Это действительно массовое мероприятие, подтверждающее не словом, а делом, что в России и Москве футбол любят. Ни для кого не секрет, что Москва, равно как и еще десять городов России, принимает Чемпионат мира. Могу сказать, что футбол в России больше чем спорт, и этот праздник, интерес к нему — прямое тому доказательство", — сказал он.

Cразу после открытия футбольного праздника нон-стоп на соседней площадке – сцене выстроенной на главной аллее комплекса "Лужники", начался музыкальный праздник.

© Sputnik. Владимир Песня Первый фестиваль под названием "Россия любит футбол" на главной арене предстоящего Чемпионата мира по футболу – "Лужники"

"Этот фестиваль помогает сделать российский футбол не только популярным и зрелищным, но и модным. Здесь, в Лужниках, летом 2018 года состоится открытие Чемпионата мира по футболу, а затем финальный матч. Но еще до этого, 10 ноября, наши сыграют здесь с аргентинцами. И это станет официальным открытием новых "Лужников". И наши обязательно выиграют", — на такой позитивной ноте открыл музыкальную часть праздника "Россия любит футбол" популярный ведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев.

После чего музыкальные группы стали сменять одна другую. А хедлайнерами фестиваля стали модные среди молодежи Noize MC, Big Russian Boss и "Дельфин".

© Sputnik. Владимир Песня Первый фестиваль под названием "Россия любит футбол" на главной арене предстоящего Чемпионата мира по футболу – "Лужники"

В бывшем Союзе очень много неуступчивых команд

На фестивале каждый мог найти себе занятие по душе – играть в футбол, наблюдать за матчами, наслаждаться музыкой. Но особенно много зрителей собиралось даже не у музыкальной сцены, а у поля, на котором играла команда Российского футбольного союза (РФС), посмотреть на легенд приходили даже те, кто слабо разбирался в игре.

"Я здесь играю за РФС, потому что, мы — бывшие профессиональные спортсмены — должны поддерживать спорт, играть, быть примером для молодежи. И как же сегодня в таком турнире не поучаствовать?" — сказал корреспонденту Sputnik в перерыве между играми российский футболист Дмитрий Сенников.

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Он отметил, что по-прежнему внимательно следит за успехами своих коллег, интересуется и теми, кто играет в бывших советских республиках. "Конечно, "Динамо Киев" и "Шахтер" – всегда будут стоять особняком. Азербайджан недавно удивил – "Карабах" вышел в Лигу чемпионов. Есть и много других команд на просторах бывшего СССР хорошего уровня. В той же Молдавии "Шериф" попал в Лигу Европы. "Астана" тоже не подарок для многих соперников. Я знаю, что играть на их поле тяжело. В бывшем Союзе очень много неуступчивых команд", — отметил он.

А партнер Сенникова по команде РФС на этом фестивале и организатор праздника футболист Алексей Смертин рассказал агентству Sputnik, что всегда восхищался техничной игрой команд из Центральной Азии.

"Довольно активно слежу за республиками бывшего СССР. Тем более, я выходец из Алтайского края и мы граничим с Казахстаном. А это очень приятное соседство, поскольку все свое детство я ездил на турниры то в Павлодар, то в Караганду, то в Семипалатинск, то в Целиноград. Как следствие, я провел недавно турнир памяти своего отца и пригласил на него Казахстан и Узбекистан. Эти республики очень самобытны в футбольном плане и у каждой команды всегда были замечательные исполнители, свой стиль. Очень бы хотелось, чтобы это продолжалось. Скажем, игра "Жальгириса" из Вильнюса в немецком силовом стиле, а в Средней Азии техничный футбол. Всегда очень сложно было у них на выезде играть. Могу сказать, что во многом благодаря футболу, такой замечательной игре мы можем объединить наши усилия, все наши страны, потому что футбол действительно объединяющая игра", — отметил Смертин.

© Sputnik. Владимир Песня Первый фестиваль под названием "Россия любит футбол" на главной арене предстоящего Чемпионата мира по футболу – "Лужники"

Сергей Колушев: "Футбол объединяет…"

Главным идеологом движения "Россия любит футбол" стал глава издательского дома «Советский спорт» Сергей Колушев. Именно по его инициативе и был придуман фестиваль "Россия любит футбол".

"Мы запустили этот проект полтора года назад, когда состоялся первый визит Джанни Инфантино на посту президента ФИФА в Россию. Мы исторически давно как компания занимаемся футболом, интересуемся футболом, и знаем, что для России, для ФИФА в стране, которая принимает ЧМ, интерес к футболу должен соответствовать уровню чемпионата. В нашей стране многие говорят, что футбол у нас недостаточно популярен, хотя мы называем его спортом №1. Поэтому этот фестиваль стал криком души — мы собрались с энтузиастами, футболистами, журналистами и инициировали это движение, которое поддержал Виталий Мутко и РФС", – рассказал Sputnik Колушев.

В первую очередь, организаторы фестиваля хотели привлечь молодежь, используя инструменты, которые им наиболее понятны – социальные сети и фестивали. Именно поэтому было решено сделать праздник "Россия любит футбол" не только спортивным, но и музыкальным.

"Этот фестиваль — синергия, мы попытались скрестить то, что, как нам кажется, в среде молодежи очень востребовано, интересно, нужно", – отметил он.

Сергей Колушев надеется, что фестиваль станет ежегодным.

"Сегодня, здесь мы закладываем фундамент, а "Лужники" — это мекка российского футбола, сердце футбола, и где же проводить такой фестиваль, как не в "Лужниках?!", — отметил он.

"Я думаю, что Москва объединит и наших друзей из других стран, которые любят футбол. Мы видим, как развивается футбол в Азербайджане, Казахстане, Белоруссии, Украине. Я слежу за успехами армянского футболиста Генриха Мхитаряна, который играет в "Манчестер Юнайтед". А недавно я был в Тбилиси и сходил на великий стадион Динамо-Тбилиси. Это же целая эпоха – "Динамо Киев", узбекский "Пахтакор", "Динамо Тбилиси", великий комментатор Котэ Махарадзе, а имена всех футболистов и не припомню… Помню, в детстве попал в Москве на великий матч московский "Спартак" – "Динамо Киев". Это было такое море непередаваемых эмоций… Поэтому я уверен, что футбол действительно объединяет", — подытожил Сергей Колушев.