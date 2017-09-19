МОТ: около 40 миллионов человек стали жертвами рабства по всему миру

Среди 40 миллионов людей, удерживаемых в рабстве, около 25 миллионов подвергаются принудительному труду, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Около 40 миллионов человек в мире обращены в современное рабство на 2016 год, заявили в Международной организации труда (МОТ) по результатам исследования, проведенного совместно с Walk Free Foundation и Международной организацией по миграции, передает РИА Новости.

Данные исследования были представлены на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По данным исследования, среди 40 миллионов людей, удерживаемых в рабстве, около 25 миллионов подвергаются принудительному труду, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак. Отмечается, что среди людей, находящихся в неволе, большинство женщин и девушек — примерно 29 миллионов или 71 процент от общего числа. В коммерческой секс-индустрии подавляющее большинство (99%) — женщины.

Исследование свидетельствует, что около 152 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены насильственно работать. В основном труд детей используется в сельскохозяйственной сфере, меньше — в сфере услуг и на производстве. Наибольшее число детей работает на Африканском континенте.

В заявлении МОТ отмечается, что цели устойчивого развития ООН не смогут быть реализованы до тех пор, пока люди не станут активнее бороться с современным рабством и детским трудом.