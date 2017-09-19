Бывший кандидат в президенты Южной Осетии создает свою партию

СУХУМ, 19 сен — Sputnik Экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев решил создать политическую партию "Аланский союз", сказал Sputnik Южная Осетия один из сторонников Гаглоева.

Бывший сотрудник Комитета госбезопасности Алан Гаглоев в 2017 году принимал участие в президентской гонке. По итогам выборов он набрал чуть более десяти процентов голосов избирателей.

"Документы для регистрации политической партии уже поданы в министерство юстиции, приблизительно через месяц будет проведен учредительный съезд", — сказал собеседник агентства.

Всего в Южной Осетии зарегистрировано 14 политических партий, четыре из них представлены в парламенте.