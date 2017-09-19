Нашли женщин, утопивших около 100 тыс евро в туалете в Женеве

Ранее швейцарские СМИ сообщили о том, что в мае нынешнего года в центре Женевы, в туалетах нескольких ресторанов, расположенных недалеко от отделения банка UBS, были обнаружены купюры достоинством 500 евро. При этом деньги засорили канализацию ресторанов "Café du Centre" и "Molino", а также самого банка.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Порядка 100 тысяч евро в купюрах по 500 евро в унитазы нескольких ресторанов Женевы могли спустить две испанки, при этом они не понесут никакого наказания, если выяснится, что деньги были добыты честным путем, заявил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры кантона Женева Винсент Деруан (Vincent Derouand).

"Общая сумма составила приблизительно 100 тысяч евро… Расследование продолжается. На сегодняшний день известно, что две женщины — испанки по национальности, — выбрасывали деньги в туалеты. Прокурор также выясняет происхождение денег", — сказал Деруан.

Представитель прокуратуры отметил, что дело было возбуждено почти сразу же после происшествия, после обращения представителей UBS. Сам банк, а также владельцы пострадавших кафе были вынуждены выплатить несколько тысяч франков за прочистку канализации. Однако их затраты были частично компенсированы — адвокат испанок связался с ними и предложил оплатить работы.

Деруан отметил, что порча денег в Швейцарии не является преступлением, однако расследование продолжается, так как остается возможность нелегальной деятельности, связанной с данными купюрами.

"Если деньги принадлежат этим персонам, то расследование закончится, потому что нет состава преступления, а спор по поводу порчи частной собственности был урегулирован полюбовно. Если же деньги связаны с нелегальной деятельностью, то это уже другое дело. На данный момент женщины не являются виновными. Однако их адвокат уже был выслушан полицией", — добавил он.