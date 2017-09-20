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ДТП с Сердюковым: пострадали его зам и двое военных

ДТП с Сердюковым: пострадал его заместитель и двое военных

© Фото: Хибины.com
Новости
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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) и его спутники после ДТП в Заполярье были госпитализированы.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Российские СМИ назвали имена попавших в аварию вместе с командующим Воздушно-десантными войсками России (ВДВ РФ) генерал-полковником Андреем Сердюковым в Мурманской области.

ДТП с участием руководителя российского ВДВ произошло 15 сентября на автомобильной дороге в Кольском районе Мурманской области, однако стало известно о нем только накануне. В результате аварии Сердюков попал в больницу.

Кто еще пострадал?

В среду стали известны имена военнослужащих, попавших в аварию с высоким военным начальником. Так, по данным РБК, в госпиталь в Североморске также был доставлен заместитель Сердюкова по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков. Также пострадали полковник Олег Смыковский и старшина Андрей Батаев.

Жизни пострадавших в ДТП в Заполярье военных ничего не угрожает, они получили травмы средней тяжести.

Водитель легковушки в результате аварии погиб
© Фото: Хибины.com
Водитель "легковушки" в результате аварии погиб

Почему произошло ДТП в Заполярье?

По предварительным данным, глава российских ВДВ ехал в микроавтобусе в воинской колонне. На трассе водитель легкового автомобиля, не имеющий отношения к армии, не справился с управлением и выехал на "встречку", после чего и произошла авария.

Водитель "легковушки" в результате аварии погиб, а его пассажирка получила травмы средней тяжести. Два других пассажира получили ушибы.

Обсудить видео ДТП с Сердюковым

Видео с жуткой аварией с участием Сердюкова опубликовано на YouTube, сняли произошедшее видеорегистраторы. Ролик уже активно обсуждается в социальных сетях.




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