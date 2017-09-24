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Презентация iPhone X в Калифорнии

Эксперты: низкий спрос на iPhone 8 - сигнал большой популярности iPhone Х

© AP Photo. Marcio Jose Sanchez
Новости
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Смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus будут доступны в России с 29 сентября по цене от 56,99 тысячи рублей, iPhone Х появится в продаже 3 ноября и будет стоить от 79,99 тысячи рублей.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. В странах, где iPhone 8 и iPhone 8 Plus уже поступили в продажу, спрос на них не столь велик, как ожидалось, но эксперты считают это позитивным знаком для компании Apple, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox Business.

Спрос на новые смартфоны, которые обычно "разлетаются" с полок магазинов, сейчас низкий. Как считает аналитик банковского холдинга Morgan Stanley Кэти Хуберти, любой застой в продажах iPhone 8 может сигнализировать потенциально больший спрос на iPhone Х.

"С финансовой точки зрения, это наилучший исход", — заявила она, отметив, что продажи более дорогой и рентабельной модели увеличат выручку.

Тем не менее, некоторые покупатели iPhone 8 в Пекине, где очереди за новинкой также были невелики, рассказали, что iPhone Х не стоит ожидания. Другие, наоборот, посчитали, что покупать этот, хоть и более дешевый, смартфон не стоит, поскольку он мало чем отличается от предыдущей версии. Так или иначе, показатели Apple будут немало зависеть от спроса в Китае, отмечает Fox Business.

Очередь за айфоном
© Фото: droider.ru
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Как рассказал глава аналитического сайта Above Avalon Нил Сайбарт, клиентам, сделавшим предзаказ на iPhone 8 в США в четверг, обещали быструю доставку в течение 1-3 дней, что означает либо низкий спрос на модель, либо высокое предложение.

Некоторые эксперты рассматривают модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus как инструмент хеджирования в Apple. Выпуском этих смартфонов компания может пытаться удержать клиентов, более чувствительных к высокой цене и не готовых потратить тысячу долларов на новый девайс.

Apple 12 сентября представила новое поколение iPhone — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х. Первые две модели выполнены в новом корпусе из алюминия и стекла в трех цветах: серебристом, золотом и цвете "серый космос". iPhone X с обеими панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлен в двух цветах: серебристый и "серый космос".

Все три смартфона оснащены процессором A11 Bionic и поддерживают применение технологий дополненной реальности. Кроме того, в новых iPhone реализована возможность беспроводной зарядки.




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