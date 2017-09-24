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Президент США Дональд Трамп

Трамп о Ким Чен Ыне: человек-ракета

© AFP/ Brendan Smialowski
Новости
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СБ ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна. США на этой неделе ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Дональд Трамп снова высказался в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына, назвав его "человеком-ракетой" и пригрозив, что скоро того не станет, передает РИА Новости.

Трамп сообщил в своем Twitter, что только что послушал речь на Генеральной ассамблее ООН главы МИД КНДР Ли Ён Хо.

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" — написал Трамп.

На текущей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением, в котором грозил "укротить Трампа огнем".

В августе и сентябре СБ ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна. США на этой неделе ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.




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