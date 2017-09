СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Знаменитый американский соул-исполнитель Чарльз Брэдли умер на 69-м году жизни, сообщает РИА Новостиэ

"С горечью сообщаем о кончине Чарльза Брэдли. Спасибо вам за ваши мысли и молитвы в этот сложный период", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter музыканта.

Дебютный альбом исполнителя «No Time for Dreaming» (Нет времени мечтать — ред.) вышел в 2011 году. Он прославился благодаря своим композициям "Lovin You baby", "The World, и "Changes".