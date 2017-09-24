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Аэрозоли со швейцарским воздухом компании Swiss Alpin Air

Предприимчивые швейцарцы начали продавать за границу горный воздух

© Фото: Swiss Alpin Air
Новости
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Купить воздух можно онлайн во флаконах по семь литров, одного флакона хватает на 120 вдохов.

СУХУМ 24 сен — Sputnik. В Швейцарии начали продавать за границу горный воздух, стартап Swiss Alpin Air надеется таким образом обеспечить чистым воздухом наиболее загрязненные города мира, сообщает РИА Новости.

"Каждый год туристы приезжают в швейцарские Альпы, чтобы насладиться бодрящими видами и вдохнуть чистейший горный воздух. Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы уже экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире", — объясняют создатели производства.

Чистый альпийский воздух продается на сайте в формате аэрозоля в флаконах по семь литров. Такого флакона должно хватить на 120 вдохов. Можно приобрести один аэрозоль за 21 доллар, или наборы из трех или шести бутылок со скидкой.

По замыслу производителей, воздух в аэрозоле поможет жителям наиболее загрязнённых городов мира вдохнуть глоток чистого кислорода. К аэрозолю также прилагается специальная маска для дыхания.




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