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День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым

День герба и флага Крыма: историк о том, как Крым в 1992 г выбрал символику

© Sputnik. Алексей Павлишак
Новости
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В воскресенье отмечается День герба и флага — государственных символов республики Крым, в этом году исполнилось 25 лет со дня их утверждения.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Андрей Мальгин был одним из создателей крымской государственной символики. Он рассказал, что цвета крымского флага, утвержденные парламентом республики в 1992 году, было решено сделать идентичными цветам российского триколора, чтобы подчеркнуть духовную связь Крыма и России, передает РИА Новости.

"Я тогда входил в состав рабочей группы, которая создавала эту символику. Нам тогда очень хотелось, несмотря на то, что Крым оказался в составе Украины, подчеркнуть единство Крыма с большим государством-наследником Советского Союза, с Российской Федерацией. Большинство депутатов (парламента) мыслили так же. Да, Союз распадался, но важно было подчеркнуть, что не распадаются духовные связи. Эта задача решалась цветами нашего флага", — сказал Мальгин в эфире телеканала "Первый крымский".

Флаг Крыма представляет собой полотнище, состоящее из трех горизонтально расположенных полос: узкой верхней синего цвета, средней — белого цвета, составляющей 2/3 ширины флага, и нижней красной.

Официальное толкование цветов крымского флага таково: красная полоса означает героическую и трагическую историю Крыма, лазурный цвет верхней полосы — это цвет надежды и будущего, белый цвет — цвет многообразия и равенства культур и народов перед историей полуострова, отметил Мальгин.

Гербом Крыма в 1992 году по предложению Мальгина и его единомышленников стало изображение грифона (мифического крылатого существа, с телом льва и головой орла) — как символа интегральной фигуры в мировой культуре, который часто используется во многих геральдических системах. Изображение грифона было на монетах Херсонеса и Пантикапей — современных Севастополя и Керчи — древних городов Крыма, рассказал историк.

Мальгин отметил, что изначально изображение грифона с чашей в лапе планировалось разместить и на белой полосе флага Крыма. От идеи тогда отказались из-за отсутствия технических возможностей быстро и качественно изготовить флаги с грифоном.




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