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Ситуация в районе Дейр-эз-Зора

Сотрудник РИА Новости попал под минометный обстрел в Сирии

© Sputnik. Михаил Алаеддин
Новости
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Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ) обстреливают из минометов жилые кварталы Дейр-эз-Зора ежедневно.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Под минометный обстрел в квартале Бхелие в сирийском городе Дейр-эз-Зор попал сотрудник агентства РИА Новости, снаряд разорвался возле его машины, корреспондент не пострадал, передает РИА Новости.

В результате разрыва снаряда осколками было разбито стекло и поврежден корпус автомобиля. Корреспондент в момент обстрела находился рядом с машиной вместе с офицерами сирийской армии.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ) обстреливают из минометов жилые кварталы Дейр-эз-Зора ежедневно. Двадцать первого сентября в результате очередного обстрела террористов погибли четыре человека, более 10 мирных граждан были госпитализированы с осколочными ранениями.

В конце июля во время освещения операции по освобождению от ИГ города Ас-Сухне, расположенного между Дейр-эз-Зор и Пальмирой, в результате минометного обстрела погиб стрингер телеканала РТ Арабия Халеда аль-Хатыба, оператор, находившийся с ним во время работы, был доставлен в госпиталь с ранениями.




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