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В Москве проверяют сообщения о минировании

Постояльцев гостиницы "Космос" в Москве эвакуировали после анонимного звонка

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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С момента начала волны телефонного терроризма в России эвакуировали более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Примерно 1000 человек эвакуировали из гостиницы "Космос" на проспекте Мира в Москве из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Женские руки в наручниках
© Fotolia/ Wernerimages
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"Идет эвакуация из гостиницы, эвакуирована почти тысяча человек", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.




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