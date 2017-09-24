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Валерий Асапов

Российский генерал погиб в Сирии

© Sputnik. Виталий Аньков
Новости
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Валерий Асапов погиб в результате обстрела со стороны террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ).

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Генерал-лейтенант РФ Валерий Асапов погиб в Сирии, сообщает в воскресенье Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Ситуация в районе Дейр-эз-Зора
© Sputnik. Михаил Алаеддин
Сотрудник РИА Новости попал под минометный обстрел в Сирии

"В Сирийской Арабской Республике в результате обстрела боевиков ИГИЛ погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, "старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор".

"В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины", — отметили в Минобороны.

Командованием генерал-лейтенант Валерий Асапов представлен к высокой государственной награде посмертно, сообщает военное ведомство.




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