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Беслан Дбар

Дбар: диаспора из Турции вместе с народом Абхазии в военное и мирное время

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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В Госкомитете по репатриации прошла встреча с представителями абхазской диаспоры из Турции, которые прибыли в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Амра Амичба. Абхазская диаспора в Турции вместе с народом республики и в мирное время, и в войну, отметил председатель Госкомитета по репатриации Беслан Дбар на встрече с членами Федерации кавказских обществ Турции (КАФФЕД).

"То, что вы приехали принять участие в праздновании Дня Победы, послужит укреплению связей с родиной, — сказал Дбар, обращаясь к соотечественникам.  – За последние годы по значимости с победой сравнится лишь признание независимости Абхазии Российской Федерацией. Я уверен, придет время, когда Европа и Америка нас признают. Мы помним защитников Абхазии, в том числе из числа абхазской диаспоры из Турции, которые сложили головы за свободу, и благодаря которым мы имеем сегодня возможность видеться и сидеть за этим столом".

Представитель Федерации кавказских обществ Турции (КАФФЕД) Эрол Таймез отметил, что абхазская диаспора на разных уровнях общается в турецких академических кругах и рассказывает об Абхазии. 

Уроки абхазского языка
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"То, что Турция не признает нас, не означает, что там о нас не знают, — сказал Таймез. — Федерация кавказских обществ организует разные конференции, познавательные мероприятия. Вопрос признания Абхазии и Южной Осетии ставим в разных кругах, понимая, что этот процесс не скорый. Турция до сих пор не признала Тайвань, но ведет с ней торговые отношения".

Председатель Госкомитета по репатриации Беслан Дбар сообщил, что в конце октября планируется конференция по проблемам репатриации и современности.

"Если в Турции есть ученые, которые занимаются изучением этой проблематики, приглашаем принять участие", — сказал Дбар.   

Представители абхазской диаспоры из Турции прибыли в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. 

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