15:49 26 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Встреча вице-премьера РФ Д. Рогозина и президента Приднестровья В. Красносельского

Президент ПМР Вадим Красносельский посетит Абхазию

© Sputnik. Сергей Мамонтов
Новости
Получить короткую ссылку
6320

Делегация Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемая президентом ПМР Вадимом Красносельским, примет участие в празднованиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщила пресс-служба президента Абхазии во вторник 26 сентября.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский с рабочим визитом посетит Абхазию с 28 сентября по 1 октября, проинформировала пресс-служба главы Абхазии во вторник 26 сентября.

"28 сентября Рауль Хаджимба и Вадим Красносельский проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития абхазо-приднестровских отношений", — говорится в сообщении.

В состав делегации, возглавляемой президентом Приднестровской Молдавской Республики, входят министр иностранных дел Виталий Игнатьев, глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, первый заместитель руководителя Администрации президента Приднестровской Молдавской Республики Алексей Пакулич.

По теме

Кабмин предложил Хаджимба подписать договор о сотрудничестве с ПМР
Купалба не исключил возможности создания совместных с ПМР предприятий
Парламент ратифицировал безвизовый режим между Абхазией и ПМР



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российский военнослужащий выходит на связь во время учений
    Освоили «Редут»

    Связисты российской военной базы в Южной Осетии в ходе плановых учений освоили новый телекоммуникационный комплекс «Редут-2УС».

  • Люди на Площади фонтанов в Баку, фото из архива
    Руссо туристо

    Каждый третий турист, приехавший в Азербайджан с начала года, был россиянином – граждане России лидируют по количеству посещений страны.

  • Референдум в иракском Курдистане
    Курдский вызов

    Как референдум о независимости, прошедший в Иракском Курдистане, отразится на Армении рассказывает востоковед Вардан Восканян.

  • Доллары, архивное фото
    «Зеленый» август

    В Казахстане в августе было куплено в 2,2 раза больше долларов, чем в июле. Граждане республики потратили на них более 313 миллиардов тенге.

  • Молоко. Архивное фото
    Сибирский путь

    Эксперты считают, что производителям из Кыргызстана не нужно бороться за московский рынок, а следует осваивать Сибирь.

  • Кадыров на заводе МАЗ
    Рамзан и МАЗ

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе своего визита в Беларусь опробовал спортивный грузовик и автобус МАЗ.

  • Вертолет Ми-8 ВВС Белоруссии на учениях Запад-2017
    Синдром «Запада»

    Обвиняя Россию в создании плацдарма для нападения на Европу, Запад оправдывает собственные масштабные учения в Балтийском регионе.

  • Сейм литовский, архивное фото
    Все взорвать!

    Нетрезвый молодой человек грозился взорвать литовский Сейм – его задержали, но потом отпустили.

  • Насилие
    Малолетний товар

    Директор одной из школ-интерната в Кишиневе подозревается в торговли детьми – правоохранители пока хранят молчание.

  • Мусульмане Москвы в центральной соборной мечети, архивное фото
    Ничего святого

    В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Таджикистана по подозрению в краже денег из Московской соборной мечети.

  • Рыбацкий улов на рыболовной базе
    На безрыбье…

    Сахар, масло, зерно и рыба – российские сельхозпроизводители намерены увеличить поставки своей продукции в Узбекистан.

  • Эстонская железная дорога
    Беззаборный проезд

    Эстония нашла способ сэкономить на строительстве трансбалтийской магистрали Rail Baltic – треть эстонского участка останется без защитного забора.

  • Российский военнослужащий выходит на связь во время учений
    Освоили «Редут»

    Связисты российской военной базы в Южной Осетии в ходе плановых учений освоили новый телекоммуникационный комплекс «Редут-2УС».

  • Люди на Площади фонтанов в Баку, фото из архива
    Руссо туристо

    Каждый третий турист, приехавший в Азербайджан с начала года, был россиянином – граждане России лидируют по количеству посещений страны.

  • Референдум в иракском Курдистане
    Курдский вызов

    Как референдум о независимости, прошедший в Иракском Курдистане, отразится на Армении рассказывает востоковед Вардан Восканян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ситуация в районе Дейр-эз-Зора
Жара, танки и взрывы: обстановка в сирийском Дейр-эз-Зоре
В Испании спасли дельфина
Добрые люди в Испании спасли дельфина
План Мероприятий
День Победы в Абхазии: карта празднования

Соцсети

Sputnikabkhazia