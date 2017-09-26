Президент ПМР Вадим Красносельский посетит Абхазию

Делегация Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемая президентом ПМР Вадимом Красносельским, примет участие в празднованиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщила пресс-служба президента Абхазии во вторник 26 сентября.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский с рабочим визитом посетит Абхазию с 28 сентября по 1 октября, проинформировала пресс-служба главы Абхазии во вторник 26 сентября.

"28 сентября Рауль Хаджимба и Вадим Красносельский проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития абхазо-приднестровских отношений", — говорится в сообщении.

В состав делегации, возглавляемой президентом Приднестровской Молдавской Республики, входят министр иностранных дел Виталий Игнатьев, глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, первый заместитель руководителя Администрации президента Приднестровской Молдавской Республики Алексей Пакулич.