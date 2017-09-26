Рейсы "ВИМ-Авиа" из Москвы в Краснодар и Сочи отменены

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Рейс Сочи-Москва авиакомпании "ВИМ-Авиа" был задержан в понедельник, другие рейсы "ВИМ-Авиа" в Краснодар и Сочи на вторник были отменены, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию, управляющую аэропортами Краснодарского края.

"По данным на 10:00 26 сентября, из Международного аэропорта Сочи на вылет задержан рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа", который должен был вылететь вчера, 25 сентября, в 18:45. Причиной задержки является ожидание прибытия самолета из Москвы", — отметили в компании.

Представитель ведомства добавил, что другие рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Краснодар и Сочи на сегодняшний день отменены. "Пассажиры проинформированы авиакомпанией", — уточнил собеседник агентства.



