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Самолет Boeing 747

Рейсы "ВИМ-Авиа" из Москвы в Краснодар и Сочи отменены

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
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Пассажиры из Сочи и Краснодара пострадали из-за прекращения чартерной программы авиакомпании "ВИМ-Авиа".

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Рейс Сочи-Москва авиакомпании "ВИМ-Авиа" был задержан в понедельник, другие рейсы "ВИМ-Авиа" в Краснодар и Сочи на вторник были отменены, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию, управляющую аэропортами Краснодарского края.

"По данным на 10:00 26 сентября, из Международного аэропорта Сочи на вылет задержан рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа", который должен был вылететь вчера, 25 сентября, в 18:45. Причиной задержки является ожидание прибытия самолета из Москвы", — отметили в компании.

Представитель ведомства добавил, что другие рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Краснодар и Сочи на сегодняшний день отменены. "Пассажиры проинформированы авиакомпанией", — уточнил собеседник агентства.





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