Симптомы авитаминоза: какие витамины нужны осенью детям и взрослым

При дефиците какого-либо витамина, вы можете ничего и не почувствовать, а вот, например, ногти, кожа и волосы непременно начнут сигнализировать об авитаминозе. Каким образом самостоятельно понять, что у вас или вашего ребенка снижено количество определенного витамина и что делать в таких ситуациях – в справке Sputnik.

Осень – это не только спелые арбузы, красивая желтая листва и "бабье лето", это еще и дожди, отсутствие солнца и тепла. И если начало этой прекрасной поры года даже ученые называют тем самым периодом для свежих отношений, когда организм еще наполнен витаминами, то вместе с плохой погодой к середине осени приходят упадок сил, плохое настроение и депрессии. И если дети проводят много времени на свежем воздухе, то для взрослых долгие прогулки, например, по парку – это редкий случай.

Однако, как и любая другая пора года, осень дает нам уникальную возможность получить необходимые витамины из сезонных овощей и фруктов, а также других привычных всем продуктов, пишет Sputnik Беларусь.

Как и на что влияют необходимые осенью витамины, каковы признаки их дефицита и откуда их брать:

Самостоятельно полное обследование провести невозможно, потому при появлении внешних признаков лучше обратиться к врачу-специалисту. Витамины получать можно и с помощью медицинских препаратов. Важно помнить, как и недостаток, переизбыток витаминов отрицательно сказывается на организме взрослого человека и ребенка.