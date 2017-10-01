Каталонцы готовы к выборам: на некоторых участках появились бюллетени

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по голосованию по вопросу независимости Каталонии, поэтому все действия каталонских властей по подготовке референдума правительство Испании считает незаконным и неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Перед избирательными участками в Барселоне еще за несколько часов до начала голосования на референдуме о независимости автономного сообщества от Мадрида выстроились очереди, в соцсетях появились фотографии и видео избирательных участков, свидетельствующие, что в некоторых местах для голосования, несмотря на усилия полиции, избирательные урны и бюллетени появились, передает РИА Новости.

Перед участками в центральной части столицы Каталонии собираются сотни людей в ожидании предстоящего открытия участков, а также для того, чтобы помешать полиции опечатать их и не допустить проведения референдума.

Официально голосование начнется в 09.00 (10.00 мск) и продолжится до 20.00 (21.00), будут открыты 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей. Работу участков будут обеспечивать более 7 тысяч волонтеров.La papeleta del referéndum.

— Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 1 октября 2017 г. Однако по требованию высшего суда Каталонии, правоохранительные органы должны были к шести утра опечатать все школы, где организуются избирательные участки, и взять их под полный контроль. Однако по требованию высшего суда Каталонии, правоохранительные органы должны были к шести утра опечатать все школы, где организуются избирательные участки, и взять их под полный контроль.

Несмотря на проливной дождь, люди продолжают приходить на участки в районах Грасия, Рамблас, в районе площади Каталонии и других.

"Мы пришли сюда с утра, потому что знаем, что должна прийти полиция и закрыть все участки. Но они увидят, что нас много и ничего не смогут сделать", — сказал РИА Новости Бернат — один из желающих проголосовать.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Независимая Каталония: успех или нежизнеспособное государство

Он рассказал, что вместе с другими активистами провел ночь в одной из школ в Барселоне, вместе с родителями и их детьми. Сама школа сейчас до сих пор закрыта, но видно, что внутри люди не спят, играют в настольные игры и подбадривают друг друга.

Власти Каталонии планируют в воскресенье провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.