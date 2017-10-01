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Портрет молодой девушки со светлыми волосами Ренуара

Украли перед торгами: картина Ренуара пропала из аукционного дома во Франции

© © Фото : http://www.interencheres.com/
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В аукционном доме комментировать произошедшее отказались, добавив лишь, что запланированные на воскресенье 1 октября торги пройдут в любом случае.

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Полотно известного художника Пьера Огюста Ренуара было похищено из здания аукционного дома, находящегося в городе Сен-Жермэн-ан-Ле, где 1 октября оно должно было выставляться на торги, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на издание Parisien.

Украли картину размерами 14 на 12,2 сантиметра, носящую название "Портрет молодой девушки со светлыми волосами". 

По информации газеты, это произведение Ренуара было главным лотом планировавшегося аукциона, на который выставлялись 485 предметов искусства. Предполагалось, что за картину организаторы могли выручить от 25 до 30 тысяч евро.

В аукционном доме комментировать произошедшее отказались, добавив лишь, что запланированные на воскресенье 1 октября торги пройдут в любом случае.




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