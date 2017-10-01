Столкновения произошли на референдуме в Каталонии: более 300 чел пострадали

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. В столкновениях с полицией в день проведения референдума в Каталонии пострадали более 330 человек, сообщили власти автономного сообщества, передает РИА Новости.

"Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжелом состоянии. Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы", — сообщил на пресс-конференции официальный представитель женералитета Жорди Турул.

Он также сообщил, что голосование проходит на 96% избирательных участках.

"Во всем, что сегодня происходит в Каталонии, виноват глава Каталонии и его правительство", — сказал журналистам официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло..

О вине главы Женералитета Карлеса Пучдемона в ситуации в Каталонии заявила и Сорайя Саэнс де Сантамария, глава администрации премьер-министра Испании Мариано Рахоя, выступая на специально созванной пресс-конференции.

"Я не буду искать других виноватых, виновный здесь один… Мы живем сегодня в тяжелый день для всех каталонцев, когда попрали права, свободы и демократию", — добавила представитель испанского правительства.

Сантамария также отметила, что референдум "не мог быть проведен и не будет проведен".

"Референдума не будет, и ни в какой момент времени он не был законным, это фарс… Законным является то, что решает суд и что выполняют по его указу правоохранительные органы", — подчеркнула она.

Глава администрации положительно оценила действия правоохранительных органов в Каталонии, которые, по ее мнению, выполняют судебное решение.

В Каталонии в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в воскресенье началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На нескольких участках проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков, информацию о раненых оно не комментирует.