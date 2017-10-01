Число пострадавших при столкновениях в Каталонии превысило 460 человек

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе референдума в Каталонии превысило 460 человек, сообщила мэр Барселоны Ада Колау, сообщает РИА Новости.

"В Каталонии получили ранения уже более 460 человек. Как мэр Барселоны, я настаиваю на том, чтобы действия полиции в отношении беззащитного населения были немедленно закончены", — написала Колау в микроблоге в Twitter.

В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших.

Ранее сообщалось о 337 пострадавших.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Ruptly\Риа новости Как проходит референдум в Каталонии

1 октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование.

На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование проходит.

© AP Photo. Francisco Seco Столкновения произошли на референдуме в Каталонии: более 300 чел пострадали

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.