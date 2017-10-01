Власти Каталонии: полиция применила слезоточивый газ против митингующих

Министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что двенадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Власти Испании применяли слезоточивый газ в ходе столкновений на референдуме о независимости региона от Испании, заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул, сообщает РИА Новости.

"Четыреста шестьдесят пять человек пострадали в ходе столкновений с полицией. Мы также заявляем о том, что испанские правоохранители применяли специальный слезоточивый газ", — сказал он журналистам.

REUTERS/Albert Gea Число пострадавших при столкновениях в Каталонии превысило 460 человек

Первого октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 460 человек. В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что двенадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.