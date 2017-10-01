Захарова о давлении на российские СМИ в США: Москва может ответить

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Россия может ответить на постоянное давление на российские СМИ, работающие в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал RT, компания уйдет из страны.

"Люди должны понимать, если они создают условия, в которых если физически журналистам будет грозить опасность, если физически они будут ощущать угрозу своей деятельности, то, конечно, ответная реакция последует. Выбор не наш", — сказала Захарова в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, российская сторона не высылала иностранных журналистов за их особое мнение о России.

"Мы когда-нибудь отбирали у этих журналистов мидовские аккредитации, которые им дают возможность работать на всей территории страны? Мы когда-нибудь не давали им визы?" — сказала официальный представитель МИД РФ.

Она сообщила, что если давление на телеканал RT в США продолжится, то "тогда телеканал Russia Today должен будет практически в ежедневном режиме предоставлять все личные персональные данные сотрудников, всю информацию относительно всех своих контактов, траскрипты передач. То есть, вся система должна будет работать не на производство информации, а на обслуживание требований американских спецслужб".

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов.

Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.