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Избирательный участок на референдуме в Каталонии

За независимость высказались 90% из 2 млн каталонцев: парламент объявит о независимости

REUTERS/Jon Nazca
Новости
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (29)
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Парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости, заявил заместитель председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориол Жункерас в понедельник 2 октября.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. На референдуме за отделение Каталонии от Испании 90% проголосовавших высказались за независимость в воскресенье, заявил официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул, сообщает РИА Новости.

"Всего в голосовании приняло участие 2,3 миллиона человек", — сказал Турул.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме могли проголосовать около 5,3 миллиона человек.

"Девяносто процентов проголосовавших сказали "да" независимости Каталонии", — добавил он.

Он отметил, что пока это предварительные данные без подсчета еще порядка 50 тысяч голосов.

В Каталонии произошли стычки между полицией и сторонниками референдума
© RUPTLY.
Стычки произошли между полицией и сторонниками референдума в Каталонии

Турул добавил, что, по предварительным данным, 7,8% проголосовавших высказались против независимости, 2% опустили пустые бюллетени и 0,89% бюллетеней оказались испорченными.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (29)



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