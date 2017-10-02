УФСБ по Крыму: пресечена деятельность экстремистской организации

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 с. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Деятельность религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ) пресечена в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ по Республике Крым, передает РИА Новости.

"УФСБ по Республике Крым совместно с МВД по Республике Крым пресечена деятельность международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", деятельность которой запрещена на территории РФ", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 с. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Ведется расследования.