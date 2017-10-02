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Полиция США

Неизвестный открыл стрельбу у казино в Лас-Вегасе: есть жертвы

© AFP/ MANDEL NGAN
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Два человека погибли, 24 ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Двое погибли, 24 человека ранены в результате стрельбы у казино Mandalay Bay  в американском городе Лас-Вегас, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

 Подозреваемый в стрельбе нейтрализован, сообщила полиция города в официальном аккаунте в Twitter.

"Подтверждаем, что один подозреваемый нейтрализован. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Ранее газета Hollywood Reporter со ссылкой на полицию сообщала, что по меньшей мере 20 человек пострадали в результате стрельбы вблизи казино в американском Лас-Вегасе. По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку. По данным издания, сообщения о стрельбе также поступают из других частей города. Стрелявший (стрелявшие), предположительно, находятся в бегах.

Телеканал CNN со ссылкой на представителей сообщает о большом числе госпитализированных.




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