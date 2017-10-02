В Подмосковье задержали боевиков ИГ: планировали взорвать бомбы с гвоздями

По данным спецслужбы, в сентябре боевики планировали совершить резонансные теракты "в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры".

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. ФСБ РФ пресекла противоправную деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), боевики которой планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные гвоздями, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Игорь Зарембо УФСБ по Крыму: пресечена деятельность экстремистской организации

ФСБ РФ опубликовало оперативное видео, на котором показаны кадры задержания боевиков, обнаруженного у них оружия, самодельных взрывных устройств и их компонентов.

"Из этого делалось СВУ? Из этих предметов — гвозди, а?" — спрашивает оперативник одного из задержанных. Тот отвечает утвердительно.

Другой задержанный рассказал на камеру на нетвердом русском языке, что собирал бомбы вместе с другим подозреваемым. По словам подозреваемого, он работает рабочим на стройке.

По данным ведомства, руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата". По данным ФСБ, в своей деятельности задержанные липа придерживались повышенных мер конспирации.