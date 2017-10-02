Очевидец выложил видео стрельбы в Лас-Вегасе, где погибли более 20 человек

СУУХМ, 2 окт — Sputnik. Американский миллионер армянского происхождения, звезда покера Дэн Билзерян оказался на месте стрельбы и выложил в соцсети запись с места происшествия у казино в Лас-Вегасе, сообщает Sputnik Армения.

"Кошмар, сумасшествие царит, какой-то ненормальный стреляет", — сказал он.

По данным шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более ста пострадали. Полицейские ищут знакомую злоумышленника, проживавшую с ним в одном номере — женщину по имени Мэрилу Дэнли.

После ЧП власти закрыли аэропорт Лас-Вегаса. Сейчас он работает, но в ограниченном режиме.

Полицейские ликвидировали мужчину, стрелявшего по гостям фестиваля.

Concertgoers take cover and jump to the ground in a VIP tent as a shooter opens fire in Las Vegas.



(Credit: Russell Bleck) pic.twitter.com/SBPvy8OL8m — NBC News (@NBCNews) October 2, 2017

​Инцидент произошел в 22:30 по местному времени в США. Музыканты выступали на открытой площадке у отеля и казино Mandalay Bay. Автоматные очереди послышались во время выступления Джейсона Элдина, он прекратил пение и ушел со сцены.

Очевидцы утверждают, что слышали сотни выстрелов, сообщают СМИ.