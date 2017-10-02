МИД Абхазии: подавлять стремление Каталонии к независимости - преступление

На референдуме за отделение Каталонии от Испании 90% проголосовавших высказались за независимость в воскресенье 1 октября.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Необходимо понимать, что Каталония, как и Абхазия, — это территория с собственными традициями государственности, богатой историей и культурной самобытностью. Об этом заявил МИД Абхазии, комментируя итоги референдума в Каталонии, на котором 90% проголосовавших высказались за независимость страны от Испании.

"Нынешние события в Каталонии имеют много общих характерных особенностей с процессами, проходившими в Абхазии в начале 90-х годов. Абхазия также, как сейчас Каталония, отстаивала свое право на независимое существование исключительно мирными средствами, пытаясь разрешить все противоречия с Грузией в правовом русле. В ответ на это Грузия совершила акт вооруженной агрессии против мирного населения, развязав кровопролитную войну в Абхазии", — говорится в заявлении.

МИД Абхазии с сожалением отмечает, что современные власти Испании совершают серьезное преступление в отношении собственных граждан, пытаясь подавить стремление народа Каталонии к независимости путем жестокого насилия.

"Испанские власти, изначально отказавшиеся признавать итоги референдума, предприняли беспрецедентные меры не только политического, но и силового давления на сторонников независимости Каталонии", — отмечает МИД республики.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии обращает внимание на то, что в преддверии референдума испанские власти осуществили многочисленные аресты видных общественно-политических деятелей Каталонии, а непосредственно в день голосования применили грубую физическую силу в отношении собственных граждан, пожелавших реализовать свои демократические права.

"Прискорбно наблюдать за тем, как, казалось бы, цивилизованные европейские страны, декларирующие свою приверженность демократическим нормам и принципам, пытаются силой подавить любое инакомыслие. Глубоко убеждены, что существующий в Испании тяжелый внутриполитический кризис должен быть разрешен в правовом русле, путем переговоров и компромиссных решений", — заявил МИД Абхазии.

В результате таких жестких действий руководства Испании, направленных на подавление любых возможностей для проведения референдума, есть множество пострадавших среди гражданского населения.