18:11 02 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Референдум о независимости Каталонии

МИД Абхазии: подавлять стремление Каталонии к независимости - преступление

REUTERS/Vincent West
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Референдум о независимости Каталонии (29)
3630

На референдуме за отделение Каталонии от Испании 90% проголосовавших высказались за независимость в воскресенье 1 октября.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Необходимо понимать, что Каталония, как и Абхазия, — это территория с собственными традициями государственности, богатой историей и культурной самобытностью. Об этом заявил МИД Абхазии, комментируя итоги референдума в Каталонии, на котором 90% проголосовавших высказались за независимость страны от Испании.

"Нынешние события в Каталонии имеют много общих характерных особенностей с процессами, проходившими в Абхазии в начале 90-х годов. Абхазия также, как сейчас Каталония, отстаивала свое право на независимое существование исключительно мирными средствами, пытаясь разрешить все противоречия с Грузией в правовом русле. В ответ на это Грузия совершила акт вооруженной агрессии против мирного населения, развязав кровопролитную войну в Абхазии", — говорится в заявлении.

МИД Абхазии с сожалением отмечает, что современные власти Испании совершают серьезное преступление в отношении собственных граждан, пытаясь подавить стремление народа Каталонии к независимости путем жестокого насилия. 

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин
© Sputnik.
Эксперт: каталонцы и курды повышают шансы на признание Абхазии и Южной Осетии

"Испанские власти, изначально отказавшиеся признавать итоги референдума, предприняли беспрецедентные меры не только политического, но и силового давления на сторонников независимости Каталонии", — отмечает МИД республики.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии обращает внимание на то, что в преддверии референдума испанские власти осуществили многочисленные аресты видных общественно-политических деятелей Каталонии, а непосредственно в день голосования применили грубую физическую силу в отношении собственных граждан, пожелавших реализовать свои демократические права.

"Прискорбно наблюдать за тем, как, казалось бы, цивилизованные европейские страны, декларирующие свою приверженность демократическим нормам и принципам, пытаются силой подавить любое инакомыслие.  Глубоко убеждены, что существующий в Испании тяжелый внутриполитический кризис должен быть разрешен в правовом русле, путем переговоров и компромиссных решений", — заявил МИД Абхазии.

В результате таких жестких действий руководства Испании, направленных на подавление любых возможностей для проведения референдума, есть множество пострадавших среди гражданского населения.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (29)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автобус на остановке, архивное фото
    Передайте за проезд

    Жители Астаны активно обсуждают предложение городских властей включить плату за проезд в автобусе в счет за коммунальные услуги.

  • Врач-хирург во время операции. Архивное фото
    Совет врача

    Российский кардиохирург Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах.

  • Вход в здание Белнефтехима
    Не договорились

    Минск и Москва пока не пришли к компромиссу относительно цены на транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море.

  • Флаги Латвии и России
    Отношение положительное

    Мнение жителей Латвии о России в этом году значительно улучшилось: 47% опрошенных заявили, что относятся к соседней стране положительно.

  • Литовские железные дороги, архивное фото
    Проштрафились

    Еврокомиссия оштрафовала литовскую железнодорожную госкомпанию на 28 миллионов евро за разобранные пути из Мажейкяй в Реньге (Латвия).

  • Президентура РМ
    Не по принуждению

    Президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд: главу республики нельзя принуждать к одобрению предложений премьера о назначениях в правительстве.

  • Министр обороны Таджикистана и офицеры силовых структур, архивное фото
    Снова в строй

    Нижняя палата парламента Таджикистана разрешила отставным офицерам силовых структур вернуться на службу для укрепления обороноспособности страны.

  • Военнослужащие вооруженных сил РФ
    Горные маневры

    Российские военные прибыли в Узбекистан для первых с 2005 года совместных учений с узбекскими коллегами на высокогорном полигоне.

  • Эммануэль Макрон
    Незаметное сражение

    Цифровой саммит лидеров стран ЕС в Таллинне стал полем незаметного сражения между сторонниками и противниками налога на интернет-компании.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на Бзыбском ипподроме
Абхазия на коне: скачки в Бзыпте
Сотрудники ФСБ раскрыли законспирированную ячейку ИГ в Подмосковье
Сотрудники ФСБ раскрыли законспирированную ячейку ИГ в Подмосковье
Тур Кубка Чемпионата мира FIFA по городам России
Тур Кубка Чемпионата мира FIFA по городам России

Соцсети

Sputnikabkhazia