Стрельба в Лас-Вегасе унесла жизни 58 человек, более 500 раненых

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил представитель ведомства на пресс-конференции в понедельник, хотя ранее ИГ взяла на себя ответственность за произошедшую стрельбу.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин направил Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями, в которой отметил, что "преступление, унесшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью", сообщает РИА Новости.

Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Свои соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, жертвами которой стали по меньшей мере 58 человек, выразил президент США Дональд Трамп, назвав случившееся "актом абсолютного зла".

"Мои глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам и семьям (погибших — Ред.) при ужасной стрельбе в Лас-Вегасе. Пусть Бог вас благословит!", — написал он в своем Twitter.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 октября 2017 г.

Одинокий стрелок

В воскресенье вечером 64-летний житель штата Невада Стивен Пэддок открыл стрельбу с 32-ого этажа гостиницы Mandalay Bay Hotel, стреляя по толпе, собравшейся на фестиваль кантри-музыки. В момент атаки на концерте, который проходил на открытом воздухе недалеко от отеля, присутствовали десятки тысяч человек. По последним данным, число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58, более 500 человек получили ранения.

Пэддок, как сообщила полиция, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Шериф Джозеф Ломбардо на пресс-конференции заявил, что стрелок покончил жизнь самоубийством до того, как полицейские проникли в гостиничный номер, откуда велась стрельба. В номере силовики нашли восемь единиц оружия. Оружие и боеприпасы были также найдены при обыске в доме, в котором проживал Пэддок.

Ответственность за атаку ранее взяла на себя запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство", однако ФБР вскоре опровергло информацию о причастности Стивена Пэддока к международным террористам. Правоохранительные органы пока не называют случившееся терактом.