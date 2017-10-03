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Удары Военно-космических сил России по позициям ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация Исламское Государство) в Сирии, архивное фото

ВКС РФ в Сирии уничтожили 7 командиров ИГ и центр подготовки наемников

© Sputnik. Михаил Воскресенский
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Накануне сирийская правительственная армия при поддержке российской войсковой группировки расширила плацдарм на восточном берегу реки Евфрат и приступила к освобождению от террористов псевдохалифата восточной части страны.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. За последние двое суток ВКС РФ уничтожили в Сирии на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров боевиков ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ), более 300 террористов, в том числе и координатора террористов в долине Евфрата, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

"Уничтожено семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата", — сказал Конашенков.

По словам Конашенкова, авиацией ВКС России продолжалось уничтожение группировки ИГИЛ на восточном берегу Евфрата. Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными.

Авиаудары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии
Пресс-служба Минобороны РФ
Авиаудары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии

"Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГИЛ, в том числе около 40 боевиков с Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов", — сказал Конашенков.




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