МИД РФ выразил протест и назвал произволом захват его объектов в США

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Госдеп США в понедельник официально признал факт проникновения сотрудников американских силовых структур на дипломатические объекты России в Сан-Франциско, сообщает РИА Новости.

МИД России в своем ответном заявлении отметил, что Россия никогда не давала США согласие на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторжение на ее объекты, действия американских агентов — беспрецедентный произвол.

"Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно, понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", — говорится в сообщении главного российского внешнеполитического ведомства.

"После того как последние жители покинули дипломатическую собственность, мы провели обход, чтобы закрыть жилую часть зданий и подтвердить, что все жители покинули территорию", — представил свою версию происшедшего представитель Госдепартамента.

Произвол американцев

По словам МИД РФ, действия американских агентов являются беспрецедентным произволом.

"Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики. Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол", — заявили в ведомстве.

Это не первый случай вторжения на территорию российских дипобъектов в США. Впервые обыски в зданиях Генконсульства и торгового представительства России в Вашингтоне прошли 2 сентября, сразу после их закрытия по требованию властей США.

Закон, что дышло

Госдеп США заявил, что действия американской стороны не противоречили закону, так как мероприятия проводились уже после закрытия дипломатических объектов.

6 сентября Министерство иностранных дел России опубликовало видео, на котором видно, как представители американских силовых структур ходят по крыше здания российского Генконсульства в Сан-Франциско.

"Помню кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова "беспредел". Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские "мистер Смиты" в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско", — прокомментировала ролик на странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

Беспредел в отношении собственности МИД РФ — результат внутриамериканских разборок

По мнению Марии Захаровой, Госдеп, возможно, и хочет нормализации в отношениях с Москвой, но за ситуацией вокруг российских дипломатов и дипсобственности в США стоят американские спецслужбы, в том числе ФБР.

"На этой неделе было сказано немало об обысках (в зданиях дипредставительств РФ в США), которые были, как мы понимаем, инициированы ФБР. Кстати говоря, возможно, и в этом кроется проблема: возможно, Госдеп и хочет нормализации отношений с РФ, и возможно, что мы слышим на брифингах – это вполне искренние заявления. Но, возможно, речь идет о том, что в США нет единой целостной повестки дня в отношении РФ. Потому что, безусловно, по нашей информации, как мы это понимаем, все, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим в том числе стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР", — заявила на брифинге МИД РФ Мария Захарова.

По словам бывшего посла России в США Сергея Кисляка, у Москвы есть множество вариантов ответа на действия американских властей в отношении российской дипсобственности. "То, что сейчас происходит, — результат трудной адаптации США к меняющему миру, где у них больше нет возможности для абсолютного доминирования", — сказал Кисляк.

Все дело в деньгах?

В начале сентября 2017 года по требованию США были закрыты Российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски, а представители МИД России назвали эти действия недружественным шагом и пообещали обратиться в суд.

Вашингтон предложил Москве продать заблокированную дипломатическую собственность. Этот вариант решения проблемы госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз предлагал главе российского МИД Сергею Лаврову, однако Москва ответила отказом.

По данным портала о недвижимости Trulia.com, стоимость здания консульства в Сан-Франциско может составить 50 миллионов долларов