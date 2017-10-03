Москвариум и "Кингсман": Милена и Леон встретились с абхазской диаспорой

Участники проекта "Ты супер! Танцы" из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба вместе с представителями абхазской диаспоры в Москве сходили в океанариум и на экшн-фильм "Кингсман".

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Участники проекта "Ты супер! Танцы" из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба встретились с абхазской диаспорой в Москве в понедельник 2 октября, рассказал корреспонденту Sputnik представитель диаспоры Валерий Кобахия.

"Встреча прошла замечательно. Мы, конечно, обрадовались такой возможности поучаствовать как-то в расширении кругозора наших детей в Москве. Они приехали участвовать в проекте. И участвуют достаточно успешно", — сказал Валерий Кобахия.

По его словам, Милена и Леон находятся в основном за городом, в 70 километрах от Москвы. Из-за большого расстояния от города им не так часто удается выбраться и познакомиться с достопримечательностями российской столицы.

© Sputnik. Прогулка Леона и Милены по Москве

"Целью встречи с детьми была ознакомительная экскурсия по городу и посещение развлекательных мероприятий. Мы выбрали поход в аквариум на ВДНХ. Это большой комплекс, в котором представлена богатая водная флора и фауна, собрана коллекция рыб. После с детьми пошли в кинотеатр, посмотрели фильм "Кингсман". Этот экшн-фильм дети с удовольствием посмотрели. Мы сейчас решили такими простыми вещами развлечь детей", — отметил Кобахия.

Милена и Леон очень интересуются всем, — сказал представитель диаспоры, — но в то же время воспитанны и скромны.

"Мы не просто вели с ними диалог, но не могли оторваться от этих горящих глаз. Они ходят, что-то смотрят, и обязательно есть реакция от увиденного. Они также наблюдают за нашей реакцией. Было интересно, любопытно провести с ними время", — сказал Кобахия.

За время проекта представители диаспоры планируют проводить регулярные встречи с участниками "Ты супер" Танцы!" из Абхазии.

© Sputnik. Прогулка Леона и Милены по Москве

"Будем проводить совместные прогулки. У нас нет каких-либо программ в систематической работе с детьми. Но естественно, когда наши дети участвуют в соревнованиях, в каких-то проектах, мы стараемся организовать поддержку", — отметил он.

По словам Кобахия, абхазы в Москве очень интересуются выступлениями Милены и Леона на проекте "Ты супер! Танцы" и посещают их концерты.