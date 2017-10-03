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Республика Дагестан. Архивное фото

Путин назначил врио главы Дагестана

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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Вопрос о том, кто займет место главы фракции "Единая Россия" в Госдуме после ухода Владимира Васильева будет обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также внутри фракции, заявил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана указом Владимира Путина стал Владимир Васильев, являвшийся руководителем фракции "Единая Россия", сообщает РИА Новости.

Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

"Принять отставку Главы Республики Дагестан Абдулатипова по собственному желанию. Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", — говорится в тексте указа на сайте Кремля.

На встрече с Васильевым Путин отметил, что Дагестан является одним из важнейших регионов России.

"Это очень красивая республика и красота ее не только в природе, но, прежде всего, в людях, которые там живут", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы улучшить жизнь людей, однако нерешенных проблем остается много.

"Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня, — заявил Путин. — Я Вас хотел попросить исполнять обязанности руководителя республики вплоть до сентября следующего года".

Путин заявил, что ожидает, что Васильеву удастся проявить на этом посту свои лучшие качества и опыт, накопленный за годы работы в МВД России и Госдуме.

Васильев отметил, что представляет себе насколько непросто руководить таким регионом.

"Но я сделаю все, чтобы Вы не пожалели об этом (решении)" — подчеркнул он.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".

 




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